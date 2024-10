Milano, anche Greta Thunberg al corteo dei Fridays for future (Di venerdì 11 ottobre 2024) C’era anche Greta Thunberg alla manifestazione dei Fridays for future a Milano di venerdì 11 ottobre. Un migliaio di studenti sono partiti da piazza Cairoli per chiedere giustizia climatica e sociale ma anche la pace in Medio Oriente. L’attivista svedese, che indossava una kefiah, era in testa al corteo che ha attraversato Foro Buonaparte, piazzale Cadorna, via Carducci, via Olona, piazza S. Agostino, viale Papiniano, piazzale Cantore, corso Colombo, via Valenza e Ripa di Porta Ticinese. I manifestanti si sono fermati davanti al Museo della Scienza e della Tecnica piazzando un missile di cartapesta «perché è finanziato da Leonardo che aiuta a bombardare Gaza e questo ci fa schifo». Di fronte all’Istituto Cavalieri, scuola superiore professionale con diversi indirizzi, hanno invece esposto uno striscione contro i progetti di alternanza scuola lavoro. Lettera43.it - Milano, anche Greta Thunberg al corteo dei Fridays for future Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) C’eraalla manifestazione deifordi venerdì 11 ottobre. Un migliaio di studenti sono partiti da piazza Cairoli per chiedere giustizia climatica e sociale mala pace in Medio Oriente. L’attivista svedese, che indossava una kefiah, era in testa alche ha attraversato Foro Buonaparte, piazzale Cadorna, via Carducci, via Olona, piazza S. Agostino, viale Papiniano, piazzale Cantore, corso Colombo, via Valenza e Ripa di Porta Ticinese. I manifestanti si sono fermati davanti al Museo della Scienza e della Tecnica piazzando un missile di cartapesta «perché è finanziato da Leonardo che aiuta a bombardare Gaza e questo ci fa schifo». Di fronte all’Istituto Cavalieri, scuola superiore professionale con diversi indirizzi, hanno invece esposto uno striscione contro i progetti di alternanza scuola lavoro.

