Milan, modella accusa Theo Hernandez di violenza sessuale: ma finisce a processo. Il caso (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milan, la modella che aveva accusato Theo Hernandez di violenza sessuale è finita a processo: il terzino francese ne esce parte lesa Theo Hernandez era stato accusato di violenza sessuale da parte della modella Luisa Kremleva. Secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, però, l’influencer è finita a processo per calunnia (quando qualcun viene accusato ingiustamente) e adesso rischia due anni di carcere. L’obiettivo della ragazza spagnola era, infatti, quello di trascinare il giocatore del Milan in tribunale, per cercare di infangare il nome e la carriera del terzino francese. I fatti risalgono al 2017, quando Theo – secondo la versione della modella – avrebbe violentato la ragazza fuori da una discoteca di Marbella a bordo di una supercar, una Porsche Cayenne, la stessa macchina di Hernandez dalla quale la ragazza sarebbe stata spinta via una volta concluso lo stupro. Dailymilan.it - Milan, modella accusa Theo Hernandez di violenza sessuale: ma finisce a processo. Il caso Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), lache avevatodiè finita a: il terzino francese ne esce parte lesaera statoto dida parte dellaLuisa Kremleva. Secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, però, l’influencer è finita aper calunnia (quando qualcun vieneto ingiustamente) e adesso rischia due anni di carcere. L’obiettivo della ragazza spagnola era, infatti, quello di trascinare il giocatore delin tribunale, per cercare di infangare il nome e la carriera del terzino francese. I fatti risalgono al 2017, quando– secondo la versione della– avrebbe violentato la ragazza fuori da una discoteca di Marbella a bordo di una supercar, una Porsche Cayenne, la stessa macchina didalla quale la ragazza sarebbe stata spinta via una volta concluso lo stupro.

