Mele di Valtellina e mercati | Siamo poco remunerati e conosciuti fuori dalla Valle

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Un vero e proprio open day per mostrare sul campo, nel vero senso del termine, che cosa significhi essere frutticoltori nel Tiranese non per hobby, ma per professione. Un’occasione per i visitatori per imparare a a cogliere le, ma anche, per chi le coltiva, per fare assaggiare i frutti cosiddetti di "seconda scelta" perché non esteticamente perfetti, eppure dolci e succosi al pari di quelli che finiscono nelle cassette dei fruttivendoli o al supermercato. Lo hanno organizzato domenica scorsa a Sernio per oltre 100 ospiti Daniele Marchesi dell’omonima azienda agricola di Sernio ("unico Comune in provincia interamente frutticolo", sottolinea l’uomo, 41 anni, che siede anche in Consiglio comunale) e il collega della DG di Lovero. "Il mio punto vendita esiste da 52 anni, lo fondarono mio padre e mio zio.