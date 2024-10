Medio Oriente, Meloni: “Attacchi di Israele all’Unifil inaccettabili, violano il diritto internazionale” (Di venerdì 11 ottobre 2024) La premier Meloni ha condannato pubblicamente gli attacchi dell'Idf contro le basi Unifil in Libano. "Non è accettabile, viola quanto stabilito dalla risoluzione 1701 delle Nazioni Unite. Il governo italiano ha protestato con decisione con le autorità israeliane", ha detto. Fanpage.it - Medio Oriente, Meloni: “Attacchi di Israele all’Unifil inaccettabili, violano il diritto internazionale” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La premierha condannato pubblicamente gli attacchi dell'Idf contro le basi Unifil in Libano. "Non è accettabile, viola quanto stabilito dalla risoluzione 1701 delle Nazioni Unite. Il governo italiano ha protestato con decisione con le autorità israeliane", ha detto.

