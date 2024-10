Malattia, quali sono le fasce orarie per la visita fiscale? Quali sanzioni? Quando sono esonerato? La scheda (Di venerdì 11 ottobre 2024) In caso di Malattia, il lavoratore deve contattare il medico per la redazione e trasmissione telematica del certificato all'INPS, che include prognosi e diagnosi. La presentazione cartacea è ammessa solo se la trasmissione telematica non è possibile. L'articolo Malattia, Quali sono le fasce orarie per la visita fiscale? Quali sanzioni? Quando sono esonerato? La scheda . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In caso di, il lavoratore deve contattare il medico per la redazione e trasmissione telematica del certificato all'INPS, che include prognosi e diagnosi. La presentazione cartacea è ammessa solo se la trasmissione telematica non è possibile. L'articololeper la? La

