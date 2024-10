Anteprima24.it - Lo Sporting Arechi pronto per il debutto casalingo contro il Real Flegreo

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGrande attesa per l’esordiodella squadra di calcio a 5 femminile dello, la nuovatà del calcio femminile di Pellezzano. Dopo lo storico esordio vincente in trasfertala Polisportiva Torella dei Lombardi, le ragazze sono pronte a scendere in campo di fronte al pubblico di casa. L’appuntamento è per domenica 13 ottobre, alle 11, al Nuovo Centro Sportivo di Casignano, in via Casignano a Pellezzano. La sfida vedrà loaffrontare il, che arriva da un pareggiocon la Polisportiva Paestum, rendendo questo match particolarmente interessante per entrambe le squadre. La formazione locale, galvanizzata dalla vittoria all’esordio, cercherà di proseguire la sua marcia in campionato, mentre ilfarà di tutto per strappare i primi tre punti della stagione.