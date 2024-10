LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: in corso le regate di flotta del gruppo A con Luna Rossa (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:14 Regata annullata, non ci sono assolutamente le condizioni. Sarebbe stata una regata ingiusta, soprattutto dopo la decisione di accorciare la durata del girone A. 16:12 E perde il volo anche Luna Rossa. Purtroppo questa regata si avvia ad essere la fotocopia di quella andata in scena ieri. 16:11 Diverse imbarcazioni perdono il volo. Sia le britanniche che Alinghi entrano in una zona del campo di regata con pochissima pressione. Ne approfittano le azzurre, che volano al comando. 16:10 Completato il primo lato di bolina con Athena Pathway che vanta 22 secondi di margine su Luna Rossa, poi American Magic ed Alinghi. 16:09 Disastro per New Zealand, costretta a tornare indietro e riattraversare la linea di partenza. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: in corso le regate di flotta del gruppo A con Luna Rossa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:14 Regata annullata, non ci sono assolutamente le condizioni. Sarebbe stata una regata ingiusta, soprattutto dopo la decisione di accorciare la durata del girone A. 16:12 E perde il volo anche. Purtroppo questa regata si avvia ad essere la fotocopia di quella andata in scena ieri. 16:11 Diverse imbarcazioni perdono il volo. Sia le britanniche che Alinghi entrano in una zona del campo di regata con pochissima pressione. Ne approfittano le azzurre, che volano al comando. 16:10 Completato il primo lato di bolina con Athena Pathway che vanta 22 secondi di margine su, poi American Magic ed Alinghi. 16:09 Disastro per New Zealand, costretta a tornare indietro e riattraversare la linea di partenza.

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : tutto fermo a Barcellona - attesa per le regate con Luna Rossa - 10 via alle ultime tre regate del raggruppamento, mentre alle 14. 14:55 Continuano dunque incessantemente i rinvii, ma stavolta traspare più ottimismo. Gara annullata a 10 secondi dalla partenza. 15:01 Le prime 5 regate hanno fornito diverse indicazioni. Occhi puntati in special modo sulle scandinave, che come i loro colleghi della Youth America’s Cup hanno dominato il girone riservato ai team ... (Oasport.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : ricominciano le regate del girone A con Luna Rossa - 14:11 Arriva subito il primo rinvio. 13:49 Questa mattina il comitato di regata ha atteso soltanto 40 minuti prima di rimandare nuovamente le gare. 30. Cielo parzialmente nuvoloso, con le correnti ventose fermate da Pirenei e nuvole. 11:04 La nostra DIRETTA LIVE si chiude per il momento qui. Dalle 14. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : vento debole ed onda formata - attesa per le regate con Luna Rossa - 30. 14:03 Situazione che resta complicatissima. 10:50 Ricapitoliamo la situazione di classifica del girone A dopo 5 regate: 1-Luna Rossa (ITA) 36 punti 2-Athena Pathway (GBR) 36 3-Alinghi (SUI) 25 4-Team New Zealand (NZL) 20 5-Orient Express (FRA) 12 6-American Magic (USA) 11 10:44 La regia internazionale inizia a proiettare interviste e regate dei giorni scorsi, non un buon segnale… 10:38 Non ... (Oasport.it)