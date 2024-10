Liberoquotidiano.it - "L'Italia è e resterà al fianco di Kiev": la promessa di Meloni dopo l'incontro con Zelensky

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Prima la tappa a Londra, poi quelle a Parigi e Roma. E oggi il faccia a faccia con Papa Francesco in Vaticano prima di volare a Berlino. È il mini-tour organizzato in 48 ore in Europa da Volodymyrper illustrare ai principali alleati i dettagli del ‘Piano per la vittoria' di. Il presidente ucraino in serata ha incontrato Giorgia. "L'è stata aldell'Ucraina fin dal primo momento di questo conflitto e continuerà a farlo finché sarà necessario", ha ribadito la premier al termine del bilaterale a Villa Doria Pamphilj. "Lo facciamo - ha aggiunto la presidente del Consiglio - perché siamo convinti che sia la parte giusta della storia ma anche perché è nel nostro interesse nazionale difendere le regole della convivenza internazionale che garantiscono a tutti un futuro di pace".