Lecce, 30enne va a casa dell’ex fidanzata e accoltella l’uomo che era con lei (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'aggressore è andato a casa dell'ex compagna, nel centro di Lecce, ed ha accoltellato l'uomo che era insieme a lei dopo una lite. Fanpage.it - Lecce, 30enne va a casa dell’ex fidanzata e accoltella l’uomo che era con lei Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'aggressore è andato adell'ex compagna, nel centro di, ed hato l'uomo che era insieme a lei dopo una lite.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lecce - giallo sulla morte di un 91enne : trovato in gravissime condizioni sul pavimento di casa con l’elettricità staccata - La Procura ha fermato la sepoltura dell’uomo a Veglie dopo la denuncia dei figli: la salma trasferita a Bari per l’autopsia. L’uomo avrebbe ricevuto una visita nel tardo pomeriggio, dal suo appartamento non sembra mancare nulla ma l’impianto di videosorveglianza era fuori uso. (Bari.repubblica.it)

Serie C femminile - il Lecce Women va ko in casa : la Roma passa per 2-0 - Arriva la seconda sconfitta stagionale (la prima in casa) per il Lecce Women. Presso il campo sportivo La Torre di Castrignano de'Greci, la squadra giallorossa è stata battuta per 2-0 dalla Roma. Di Grossi e Farnesi le reti messe a segno per la Roma. Il Lecce Women è rimasto fermo quota 6... (Lecceprima.it)

Udinese-Lecce 1-0 - Runjaic : “Tre punti importantissimi - vogliamo essere forti in casa” - . Lo ha detto l’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, dopo la vittoria in casa contro il Lecce nella settima giornata di Serie A: “Oggi è stato bravissimo Zemura a decidere la partita con la sua punizione, sono tre punti importantissimi. Abbiamo fatto bene anche contro l’Inter. Loro erano pericolosi nelle transizioni. (Sportface.it)