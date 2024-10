Lavori in A22 e A4: chiuso nel weekend lo svincolo in uscita per il casello di Verona Nord (Di venerdì 11 ottobre 2024) Interventi pronti a partire sulle tratte autostradali veronesi, che porteranno inevitabilmente a qualche disguido per i viaggitatori. A22L'Autostrada del Brennero ha comunicato che dalle ore 21 di venerdì 11 ottobre, fino alle ore 12 di domenica 13 ottobre, verrà chiuso lo svincolo in Veronasera.it - Lavori in A22 e A4: chiuso nel weekend lo svincolo in uscita per il casello di Verona Nord Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Interventi pronti a partire sulle tratte autostradali veronesi, che porteranno inevitabilmente a qualche disguido per i viaggitatori. A22L'Autostrada del Brennero ha comunicato che dalle ore 21 di venerdì 11 ottobre, fino alle ore 12 di domenica 13 ottobre, verràloin

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Valmontone - proseguono i lavori. Chiuso il casello per quattro giorni - Disagi per gli automobilisti in transito in autostrada nelle zone a sud di Roma e fino in Ciociaria. Nelle notti tra lunedì e giovedì prossimi giorni sarà chiusa la stazione di Valmontone, in uscita per chi proviene da Firenze/Roma. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’installazione... (Frosinonetoday.it)

Policlinico - rete fognaria del pronto soccorso danneggiata durante i lavori : ingresso chiuso al transito - In via provvisoria è. . A partire dalle ore 20 di oggi, martedì 2 ottobre, al Policlinico di Messina sarà inibito l’ingresso con le auto dal varco principale di via consolare Valeria 1 (lato cantiere Pronto Soccorso) per coloro che devono recarsi verso sinistra e cioè verso il padiglione L ed NI. (Messinatoday.it)

Il caso del Centro Benelli. Sopralluogo del sindaco : "Il piazzale resta chiuso. Ecco i lavori da fare" - Lo hanno detto il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora che, ieri mattina, hanno svolto un sopralluogo nel piazzale assieme alle due amministratici del condomino, Marika e Patrizia Vagnini e con i tecnici del Comune, dopo i danni riscontrati su una trave in legno lamellare sorretta dalla colonna centrale. (Ilrestodelcarlino.it)