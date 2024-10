La serie, tra le più longeve della nostra tv, torna dal 17 ottobre su Rai 1 con tre nuovi personaggi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (askanews) – torna una delle serie tv più amate, giunta alla sua edizione numero 14. Dal 17 ottobre, in prima serata su Rai1, Don Matteo 14 (per la regia di Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario) riparte con Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, già conosciuto nella scorsa stagione, il Maresciallo Cecchini-Nino Frassica, Natalina e tutti gli altri personaggi che ruotano attorno alla Caserma di Spoleto, proprio dove li avevamo lasciati: in attesa del doppio matrimonio, tra Anna e Marco e tra Nino ed Elisa. Iodonna.it - La serie, tra le più longeve della nostra tv, torna dal 17 ottobre su Rai 1 con tre nuovi personaggi Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (askanews) –una delletv più amate, giunta alla sua edizione numero 14. Dal 17, in prima serata su Rai1, Don Matteo 14 (per la regia di Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario) riparte con Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, già conosciuto nella scorsa stagione, il Maresciallo Cecchini-Nino Frassica, Natalina e tutti gli altriche ruotano attorno alla Caserma di Spoleto, proprio dove li avevamo lasciati: in attesa del doppio matrimonio, tra Anna e Marco e tra Nino ed Elisa.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tutto quello che c'è da sapere su "Storia di una famiglia per bene - Seconda stagione" - la serie che torna stasera in tv su Canale 5 - Protagonista è sempre la giovane Federica Torchetti nel ruolo di Maria De Santis. Ancora una volta la serie, realizzata dalla 11 Marzo Film in coproduzione con Mediaset, ha scelto delle location molto belle. Aiutata, a modo loro e con conseguenze imprevedibili, dai suoi genitori. E sarà proprio il suo personaggio quello al centro di una serie di colpi di scena inaspettati. (Amica.it)

Tornano le emozioni del calcio a 5. La prima volta dell’Audax in serie A - La squadra sta abbastanza bene, sono partiti giocatori storici, importanti e ne sono arrivati di nuovi, in più abbiamo fatto salire in prima squadra sei ragazzi dell’under 23, tre di questi under 17, c’è da assemblare il gruppo. Il Cus Ancona debutta in casa alle ore 15:00 con il Città di Chieti. Serie B femminile "Stare in alto, crescendo", questo l’obiettivo dell’Atletico Chiaravalle di mister ... (Ilrestodelcarlino.it)

Come finisce la serie Inganno : Gabriella torna con Elia? - Nel finale della serie Netflix, la famiglia si ritrova sulla terrazza dell’albergo – che nella realtà è una villa di Sorrento, una delle tante magnifiche location di Ingannno – per festeggiare il 61esimo compleanno di Gabriella, con nuove consapevolezze. Il suo inganno però è di poco conto rispetto agli inganni che la famiglia di Gabriella ha cercato di tenere in piedi, fino a quando i rapporti ... (Cinemaserietv.it)