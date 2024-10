Lanazione.it - "La nostra scommessa vinta". Fei: "Cambia l’atmosfera in città"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) AREZZO Due parole con Catiuscia Fei, direttore aggiunto di Confcommercio Arezzo e Gianluca Rosai responsabile Confcommerciooer gli eventi e organizzatore, anche per quest’anno, del Mercato Internazionale. Arrivati alla diciottesima edizione Fei ripercorre la storia del Mercatissimo guardando agli anni passati, fino agli inizi. "Per Confcommercio il Mercato Internazionale rappresenta una", commenta la direttrice, unache parte 18 anni fa con l’idea di far fermare ad Arezzo il tour del Mercato Europeo creato da Fiva Conforcommercio. Il punto di forza dell’edizione aretina sarebbe, secondo Fei, l’offerta gastronomica tipica del territorio: "Laha risposto da subito con grande entusiasmo e da allora tantissime persone aspettano questi tre giorni del Mercatissimo per vivere un’atmosfera vacanziera a due passi da casa". L’attesa è ormai finita.