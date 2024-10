Universalmovies.it - Kyle Chandler con Matt Damon e Ben Affleck per il thriller RIP

(Di venerdì 11 ottobre 2024)si è aggiunto al cast di RIP,poliziesco che vede al momentoe Benimpegnati come protagonisti. Il film, assegnato alla regia di Joe Carnahan, è stato annunciato nel mese di giugno (trovate il nostro articolo a questo indirizzo) con un cast già composto dall’affiatatissima coppia artistica formata da Ben. Secondo il the Hollywood Reporter, il poliedricodarà volto ad un agente della DEA impegnato nell’indagine alla base della narrazione di RIP. Dal titolo RIP, il film vede una squadra di poliziotti di Miami scoprire milioni in contanti in un nascondiglio abbandonato. Mentre la fiducia tra i membri della squadra inizia a venir meno, forze esterne vengono a conoscenza dei milioni nella casa. Questa pressione mette i poliziotti in una situazione impossibile che porta a dilemmi morali e scontri mortali.