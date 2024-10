Jessica Mantovani, il dolore del padre: “Qualcuno in paese sa, ma tace. L’indagine? Si poteva fare di più” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Villanuova sul Clisi (Brescia) – Sono passati più di cinque anni da quando Jessica Mantovani, 37enne di Villanuova sul Clisi, problemi di tossicodipendenza, fu pestata a sangue e gettata nel canale della centrale idroelettrica Dwkdi Prevalle. Era la sera del 12 giugno 2019. Fu ripescata il giorno seguente. Aveva naso e costole fratturate, graffi e lividi. Zero acqua nei polmoni: segno che finì in acqua già morta, decretò l’autopsia. Due inchieste – della seconda è stata chiesta l’archiviazione –, un processo, più reclami. E ancora nessun colpevole. Da allora Giovanni Mantovani, il padre, solo al mondo dopo la morte anche della moglie la scorsa estate, non si dà pace. Vuole la verità. Chiede giustizia. Anche stavolta quest’uomo pieno di amara gentilezza si aggrappa all’ultimo filo di speranza e si oppone alla richiesta di archiviare il caso (l’udienza dal gip sarà il 27 novembre). Ilgiorno.it - Jessica Mantovani, il dolore del padre: “Qualcuno in paese sa, ma tace. L’indagine? Si poteva fare di più” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Villanuova sul Clisi (Brescia) – Sono passati più di cinque anni da quando, 37enne di Villanuova sul Clisi, problemi di tossicodipendenza, fu pestata a sangue e gettata nel canale della centrale idroelettrica Dwkdi Prevalle. Era la sera del 12 giugno 2019. Fu ripescata il giorno seguente. Aveva naso e costole fratturate, graffi e lividi. Zero acqua nei polmoni: segno che finì in acqua già morta, decretò l’autopsia. Due inchieste – della seconda è stata chiesta l’archiviazione –, un processo, più reclami. E ancora nessun colpevole. Da allora Giovanni, il, solo al mondo dopo la morte anche della moglie la scorsa estate, non si dà pace. Vuole la verità. Chiede giustizia. Anche stavolta quest’uomo pieno di amara gentilezza si aggrappa all’ultimo filo di speranza e si oppone alla richiesta di archiviare il caso (l’udienza dal gip sarà il 27 novembre).

