Inter Marotta | Dovremmo essere ascoltati dalle istituzioni manca una classe politica che ci tratti come meritiamo

"Io sono un testimone dell'evoluzione calcistica in atto. Ho vissuto il modello del mecenatismo e ora sto vedendo quello attuale del business. Io e Scaroni rappresentiamo proprietà con alle spalle dei fondi. Il calcio sta andando verso questo tipo di modello". Sono queste le parole di Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ai microfoni del Festival dello Sport di Trento, nel corso dell'evento "Gli Stati Generali del calcio italiano". "Nel nostro Paese bisogna considerare il mondo del calcio sia come un fenomeno socialmente rilevante sia dal punto di vista economico. Siamo contribuenti che versano allo stato un miliardo all'anno. Pertanto, Dovremmo essere ascoltati dalle istituzioni. Io sento la mancanza di una classe politica che ci tratti come meritiamo. Non siamo qui a chiedere soldi, ma un sistema legislativo che riconosca tutte le logiche del calcio".

