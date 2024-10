Spazionapoli.it - “Impatto devastante con il Napoli”, l’elogio all’azzurro è da brividi: l’analisi spiega tutto!

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La stagione delprosegue per il meglio e il merito è anche di tantissimi calciatori. Tra questi, c’è qualcuno che ha davvero rubato la scena in Serie A. Prosegue il magico momento del. L’avvento di Antonio Conte sulla panchina azzurra ha portato in città un entusiasmo fuori dal comune, e ciò è possibile vederlo in ogni match al Maradona e non solo. Il tecnico vanta un DNA vincente, attraverso il quale si proverà quantomeno a raggiungere obiettivi importanti. Ad oggi, gli azzurri occupano la prima posizione in classifica viste le numerose vittorie dopo l’esordio da dimenticare contro l’Hellas Verona. Da quella partita sono cambiate tante cose ed anche diversi interpreti. Infatti, la dirigenza negli ultimissimi giorni di mercato ha messo a segno diversi colpi importanti, basti ripensare a Scott McTominay e Romelu Lukaku.