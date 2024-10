I cani travolti dall’uragano Milton: un gruppo di volontari ha trovato un modo per salvarli (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Miami, i 160 cani del rifugio Medley Animal Services sono stati salvati dall'uragano Milton grazie all'aiuto di centinaia di persone che hanno li hanno adottati per cinque giorni, per dare loro un riparo dalla tempesta in arrivo. Fanpage.it - I cani travolti dall’uragano Milton: un gruppo di volontari ha trovato un modo per salvarli Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Miami, i 160del rifugio Medley Animal Services sono stati salvati dall'uraganograzie all'aiuto di centinaia di persone che hanno li hanno adottati per cinque giorni, per dare loro un riparo dalla tempesta in arrivo.

