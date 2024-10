Highlights e gol Ungheria-Olanda 1-1: Nations League 2024/2025 (VIDEO) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Ungheria-Olanda 1-1, match valido per la terza giornata dei gironi di Nations League 2024/2025. Alla Puskas Arena di Budapest, nel gruppo 3 della Lega A, bella partita tra i magiari, che la sbloccano grazie a Sallai nel primo tempo, e gli oranje, molto sottotono ma capaci di pareggiare i conti con l’interista Dumfries quando erano finiti sotto anche di un uomo per l’espulsione di Van Dijk. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. GLI Highlights DI Ungheria-Olanda 1-1 Highlights e gol Ungheria-Olanda 1-1: Nations League 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la terza giornata dei gironi di. Alla Puskas Arena di Budapest, nel gruppo 3 della Lega A, bella partita tra i magiari, che la sbloccano grazie a Sallai nel primo tempo, e gli oranje, molto sottotono ma capaci di pareggiare i conti con l’interista Dumfries quando erano finiti sotto anche di un uomo per l’espulsione di Van Dijk. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. GLIDI1-1e gol1-1:) SportFace.

