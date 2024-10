Gran medaglia d'oro all'enologo Michele Lauriola: è suo il miglior vino rosso del Centro-Sud (Di venerdì 11 ottobre 2024) Al 32esimo concorso enologico internazionale 'Mondial des Vins Extrêmes' che si è tenuto in Valle d’Aosta, la Tintilia del Molise Doc 'San Mercurio' annata 2022, il vino realizzato da Michele Lauriola, originario di Monte Sant’Angelo e operante in Molise, è stato l’unico vino rosso del Centro Sud Foggiatoday.it - Gran medaglia d'oro all'enologo Michele Lauriola: è suo il miglior vino rosso del Centro-Sud Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Al 32esimo concorso enologico internazionale 'Mondial des Vins Extrêmes' che si è tenuto in Valle d’Aosta, la Tintilia del Molise Doc 'San Mercurio' annata 2022, ilrealizzato da, originario di Monte Sant’Angelo e operante in Molise, è stato l’unicodelSud

Una Tintilia del Molise miglior vino rosso del Centro-Sud Italia al Concorso enologico internazionale "Mondial des Vins Extrêmes" 2024 - CAMPOBASSO - La Tintilia del Molise Doc "San Mercurio" unico vino rosso italiano del Centro Sud Italia ad ottenere la "Gran Medaglia d'Oro".

