Gestione centri di accoglienza per migranti, 40 condanne della Corte di conti in Calabria: c'è anche Mimmo Lucano

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La sezione di Catanzarodeiha condannato 40 soggetti, tra persone fisiche e società cooperative, a risarcire la Presidenza del Consiglio dei ministri per un danno erariale di 4,2 milioni euro e relativo alladeidideinella Regione, nell’ambito dell’emergenza Nord Africa per il periodo che va da aprile 2011 e dicembre 2012. Al centro degli approfondimenti ci sono presunte irregolarità nell’affidamento di servizi per l’a operatori esterni, un passaggio che era obbligato viste le difficoltà in cui versavano e versano i piccoli Comuni calabresi ai quali le prefetture e la Protezione civile chiedevano di gestire inel momento dell’emergenza sbarchi sapendo che gli enti locali non avevano le risorse umane e amministrative per farlo.