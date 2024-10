Fiera Toscana lavoro 2024, Giani: “Qualità tema su cui impegnarci” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fiera Toscana lavoro 2024, Giani: “Qualità tema su cui impegnarci” La Qualità del lavoro è indubbiamente il tema su cui dobbiamo tutti impegnarci”. È la priorità che il presidente Eugenio Giani indica parlando nella conferenza di chiusura della terza edizione della Fiera Toscana del lavoro alla Fortezza da Basso di Firenze. Davanti al pubblico della manifestazione, che vede in prima fila i vertici regionali di categorie economiche e organizzazioni sindacali, Giani fa il punto sull’attuale fase economica. “Viviamo una situazione nella quale da un lato vi sono tassi record di quantità del lavoro”, a partire dalla Toscana, dove “i valori sull’occupazione e disoccupazione sono tra i migliori in Italia”. Corrieretoscano.it - Fiera Toscana lavoro 2024, Giani: “Qualità tema su cui impegnarci” Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024): “su cui” Ladelè indubbiamente ilsu cui dobbiamo tutti”. È la priorità che il presidente Eugenioindica parlando nella conferenza di chiusura della terza edizione delladelalla Fortezza da Basso di Firenze. Davanti al pubblico della manifestazione, che vede in prima fila i vertici regionali di categorie economiche e organizzazioni sindacali,fa il punto sull’attuale fase economica. “Viviamo una situazione nella quale da un lato vi sono tassi record di quantità del”, a partire dalla, dove “i valori sull’occupazione e disoccupazione sono tra i migliori in Italia”.

