Far west in centro a Modugno, sparatoria tra due uomini: auto crivellate (Di venerdì 11 ottobre 2024) Far west a Modugno (Bari). Nella serata di oggi, esattamente a distanza di un mese, si è tornati a sparare in pieno centro nella stessa zona. Le lancette dell?orologio segnavano da Quotidianodipuglia.it - Far west in centro a Modugno, sparatoria tra due uomini: auto crivellate Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Far(Bari). Nella serata di oggi, esattamente a distanza di un mese, si è tornati a sparare in pienonella stessa zona. Le lancette dell?orologio segnavano da

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Far west in centro a Modugno - sparatoria tra due uomini : auto crivellate - colpito e ucciso un cane - Far west a Modugno (Bari). Nella serata di oggi, esattamente a distanza di un mese, si è tornati a sparare in pieno centro nella stessa zona. Le lancette dell?orologio segnavano da... (Quotidianodipuglia.it)

Paura durante Crystal Palace-West Ham : il centrocampista Soucek salva un raccattapalle schiacciato dal cartellone pubblicitario – Il video - È il 67? minuto di gioco del match tra Crystal Palace e West Ham. La partita, valida per la seconda giornata di Premier League, riprenderà poco dopo e finirà 0-2 per il West Ham. I tifosi degli Hammers sono in visibilio e, durante l’esultanza, fanno cadere un cartellone pubblicitario a bordo campo. (Open.online)

Aston Villa e West Ham si avvicinano per un trasferimento al centrocampista da 13 gol - com. Il West Ham e l’Aston Villa hanno progetti entusiasmanti e lui potrebbe volerne far parte. Muci aggiungerà gol e creatività alla squadra. Il centrocampista offensivo 23enne ha avuto una stagione impressionante con la squadra turca l’anno scorso, e ha segnato 13 gol in tutte le competizioni. Altre storie / Ultime notizie Il West Ham e l’Aston Villa potrebbero usare ... (Justcalcio.com)