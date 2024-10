Elezioni, Battilocchio (FI): "Al voto ancora divisi tra maschi e femmine. Ora basta" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, è ospite di Parlamentari scatenati, la rubrica dedicata alle proposte di legge dei parlamentari. Intervistato da Costanza Cavalli, l'onorevole ha presentato un testo che mira alla soppressione della distinzione per sesso e dell'indicazione del cognome del coniuge per le donne coniugate o vedevo nella compilazione delle liste elettorali. "Questa legge risale al 1947" - spiega Battilocchio - "è un retaggio dell'epoca. Siamo nel 2024 e anche ai seggi dobbiamo garantire la parità tra uomini e donne". Alle Elezioni europee di giugno i Comuni di Milano e di Padova hanno inviato un vademedum ai presidenti dei seggi perché disponessero una fila soltanto, a tutela dei cittadini transgender. Liberoquotidiano.it - Elezioni, Battilocchio (FI): "Al voto ancora divisi tra maschi e femmine. Ora basta" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alessandro, deputato di Forza Italia, è ospite di Parlamentari scatenati, la rubrica dedicata alle proposte di legge dei parlamentari. Intervistato da Costanza Cavalli, l'onorevole ha presentato un testo che mira alla soppressione della distinzione per sesso e dell'indicazione del cognome del coniuge per le donne coniugate o vedevo nella compilazione delle liste elettorali. "Questa legge risale al 1947" - spiega- "è un retaggio dell'epoca. Siamo nel 2024 e anche ai seggi dobbiamo garantire la parità tra uomini e donne". Alleeuropee di giugno i Comuni di Milano e di Padova hanno inviato un vademedum ai presidenti dei seggi perché disponessero una fila soltanto, a tutela dei cittadini transgender.

