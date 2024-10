Edit Napoli la fiera del design editoriale e d’autore a Palazzo Reale

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dall’11 al 13 ottobreospita un evento nell’ambito della sesta edizione di, ladeloriale eche accoglierà espositori, ospiti, addetti del settore oltre a qualunque fascia di pubblico. All’interno di alcuni tra luoghi più prestigiosi della città, aziende,er emergenti e di fama internazionale esporranno i loro lavori in occasione della sesta edizione delladel. In parallelo sono previste anche le iniziative diCult, le esposizioni diffuse che mettono ogni anno in dialogo luoghi storici e progetti contemporanei, dando vita a un racconto a più voci sparse per la città. Asarà protagonista Cassina, la storica azienda fondata a Meda (Brianza), nel 1927, con un omaggio all’architetto,er e professore napoletano Filippo Alison, che nel 1973 creò la celebre Collezione Cassina iMaestri.