Sport.quotidiano.net - Domenica al Palasport. D’Addazio-Antin il clou sul ring di Carugate

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Edoardoin rampa di lancio. Il pugile di Giulianova, infatti, debutterà con la milanese Opi Since 82 il prossimo 13 ottobre, aldi, dove si terrà una grande serata di boxe con protagonisti pugili di spicco del panorama nazionale. "È un nuovo pugile della nostra scuderia – esordisce il suo manager Alessandro Cherchi – e vogliamo farlo crescere insieme a noi. Il 13 ottobre combatterà un importante match internazionale sui 10 round". Questo match nel main event rappresenta per lui un’opportunità importante, affrontando l’argentino Miguel Cesar, avversario duro e con maggiore esperienza che ha già affrontato pugili di valore come Maxim Prodan e Harlem Eubank. "Si tratta di un primo passo importante per entrare nel mondo del pugilato che conta – prosegue Cherchi -.