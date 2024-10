Diritto al cibo per una vita e un futuro migliore (Di venerdì 11 ottobre 2024) È dedicata al Diritto al cibo per una vita e un futuro migliori la Giornata Mondiale della Alimentazione di quest’anno, promossa dalla Fao (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura). Nel mondo, sono circa 2,8 miliardi le persone che non possono permettersi una Ilpiacenza.it - Diritto al cibo per una vita e un futuro migliore Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È dedicata alalper unae unmigliori la Giornata Mondiale della Alimentazione di quest’anno, promossa dalla Fao (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura). Nel mondo, sono circa 2,8 miliardi le persone che non possono permettersi una

Dal campo al piatto - il diritto al cibo è garantito a tutti? Webinar gratuito organizzato da Deascuola - Per celebrare la Giornata mondiale dell'alimentazione (16 ottobre), abbiamo organizzato il webinar gratuito in data 9 ottobre alle ore 17:00 - Dal Campo al Piatto, il diritto al cibo è garantito a tutti?, organizzato in collaborazione con Azione contro la Fame e ASviS. L'articolo Dal campo al piatto, il diritto al cibo è garantito a tutti? Webinar gratuito organizzato da Deascuola sembra essere ... (Orizzontescuola.it)