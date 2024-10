Sport.quotidiano.net - Dilettanti. Dietrofront Matri: "Non potrò tornare a giocare»

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’universo deisi stava preparando ad accogliere un altro importante giocatore che i tifosi ricordano con affetto: Alessandro, l’ex bomber di Juventus e Milan (ultima esperienza a Brescia nel 2019) aveva annunciato il ritorno in campo col Graffignana, il club del suo paese natale, nel lodigiano. L’attaccante, autore di 92 gol in Serie A, era pronto a regalare nuove emozioni, questa volta in Seconda Categoria, ma ha dovuto fare un passo indietro e a spiegare il perché è stato proprio lui in un post pubblicato ieri sera sul suo profilo Instagram. "Purtroppo non. Ho accettato con molto piacere l’invito dei miei amici del Graffignana, il mio paese natale, ma esiste una norma che impedisce il tesseramento se si è iscritti all’albo d’oro degli allenatori professionisti - il testo del post di- .