Diana Del Bufalo: "Credevo di non sapere recitare. Ecco l'attrice fichissima e simpatica che mi ha ispirata" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tra gli artisti in Italia che sanno fare proprio tutto c'è di sicuro Diana Del Bufalo. Cantante, attrice, comica, presentatrice. La incontriamo in occasione di uno show sensazionale che porta in scena la magia del musical con quella della musica dal vivo. Dopo la première presso il Teatro Romano di Benevento, arriva in cinque date eve

Mister Movie | Cos’è La Malattia Della Parolaccia di cui Soffre Diana Del Bufalo - Sebbene sia la manifestazione più nota della Tourette, solo una piccola percentuale di persone sviluppa effettivamente questo…. La coprolalia è una condizione spesso fraintesa, comunemente associata alla sindrome di Tourette e nota come la “malattia delle parolacce”. Tuttavia, si tratta di un sintomo raro e non presente in tutti i pazienti affetti da questa sindrome. (Mistermovie.it)

Dario e Ornella - chi sono i genitori famosi di Diana Del Bufalo : “Ho sofferto molto per loro” - Ma non mi giudica mai, al massimo mi consiglia”, spiega Diana del Bufalo. Nella trasmissione di Nove, Giano condivide la sua esperienza per l’arte e per oggetti preziosi. Di lui sappiamo che si è anche occupato di tantissime mostre internazionali, tra cui la Biennale di Venezia. Non sono mancati, tuttavia, i momenti difficili e qualche volta, come può accadere in qualsiasi famiglia, ci sono stati ... (Metropolitanmagazine.it)

Giano - chi è il fratello di Diana Del Bufalo (famoso anche lui ed ex della De Lellis) - Ma non mi giudica mai, al massimo mi consiglia”. Trasposizione italiana di un format tedesco, in ogni puntata ci sono cinque concorrenti che portano un oggetto del quale vogliono disfarsi, facendolo però valutare da un banditore d’aste. È anche grazie a questi interessi, oltre che per la evidente avvenenza, che Giano Del Bufalo è diventato piuttosto conosciuto sui social (su Instagram conta quasi ... (Metropolitanmagazine.it)