"Di un livello brutale". Machac terrorizzato, cosa ha saputo prima della sfida con Sinner (Di venerdì 11 ottobre 2024) Chi si aspettava una semifinale del Masters 1000 di Shanghai tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner — dopo la finale vinta dallo spagnolo la settimana precedente nell'Atp 500 di Pechino — ha dovuto ricredersi. Un grandissimo Tomas Machac è riuscito a regolare lo spagnolo imponendosi per 7-6 (4) 7-5, conquistando così la prima semifinale 1000 in carriera. Se la vedrà nella sfida in programma sabato contro il 23enne altoatesino, passato con un netto 6-1 6-4 contro il russo Daniil Medvedev. Non sarà una sfida comunque facile per Sinner, che se la vedrà contro un numero 30 al mondo piuttosto ostico per il suo modo di giocare, che nella sfida contro Alcaraz ha commentato così la vittoria: “Ho giocato ad un livello impressionante dall'inizio alla fine, questa è stata la chiave — le sue parole — Cercherò di giocare a questo livello e vedremo cosa succederà. Liberoquotidiano.it - "Di un livello brutale". Machac terrorizzato, cosa ha saputo prima della sfida con Sinner Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Chi si aspettava una semifinale del Masters 1000 di Shanghai tra Carlos Alcaraz e Jannik— dopo la finale vinta dallo spagnolo la settimana precedente nell'Atp 500 di Pechino — ha dovuto ricredersi. Un grandissimo Tomasè riuscito a regolare lo spagnolo imponendosi per 7-6 (4) 7-5, conquistando così lasemifinale 1000 in carriera. Se la vedrà nellain programma sabato contro il 23enne altoatesino, passato con un netto 6-1 6-4 contro il russo Daniil Medvedev. Non sarà unacomunque facile per, che se la vedrà contro un numero 30 al mondo piuttosto ostico per il suo modo di giocare, che nellacontro Alcaraz ha commentato così la vittoria: “Ho giocato ad unimpressionante dall'inizio alla fine, questa è stata la chiave — le sue parole — Cercherò di giocare a questoe vedremosuccederà.

