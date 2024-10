Spazionapoli.it - “De Laurentiis conosce le insidie….”: l’incredibile reazione del presidente azzurro dopo l’accaduto!

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono giorni molto intensi in casa Napoli. I giocatori azzurri stanno vivendo delle situazioni molto complesse nelle ultime ore. La stagione del Napoli prosegue per il meglio, e la squadra ad oggi sembrerebbe non avere alcun problema. A rovinare però l’entusiasmo sono alcuni malviventi che si aggirano per le strade della città. Infatti, le ultime settimane sono state molto intense per diversi protagonisti che hanno dovuto fare i conti con dei furti. Il tutto è partito da David Neres, il quale a pochissimi giorni dal suo arrivo in Campania è stato privato dell’orologio che indossavail match contro il Parma. La scena si è poi spostata su Juan Jesus, il quale si è sfogato tramite il proprio profilo “Instagram”. Infine, l’ultima vittima è Matteo Politano, al quale hanno rubato l’auto con all’interno il portafoglio.