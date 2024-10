Daniel Maldini e quella data spartiacque: perché l’Inter e in che ruolo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Daniel Maldini è pronto a svestire i panni del raccomandato (figlio e nipote) d’arte per dimostrare tutto il suo valore. Lontano da Monza? Sul talento azzurro scuola Milan ha messo gli occhi l’Inter ma non solo. Intanto è arrivata un’importante data da cui non poter scappare MILANO – Se ne parla troppo negli ultimi giorni e un motivo ci sarà. Anzi, anche più di uno. Il tema Daniel Maldini è più attuale che mai. E iniziamo dal primo motivo. Daniel Maldini è un calciatore italiano nato a Milano l’11 ottobre 2001. Ciò significa che proprio oggi compie 23 anni. Un’età che nel mondo del calcio spesso equivale al “dentro o fuori”. Il fatto che il neo 23enne Maldini sia dentro la Nazionale Italiana è il secondo motivo. La prima convocazione in panchina contro il Belgio non la scorderà certo. In attesa dell’esordio in campo (contro l’Israele lunedì 14 ottobre a Udine?). Inter-news.it - Daniel Maldini e quella data spartiacque: perché l’Inter e in che ruolo Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)è pronto a svestire i panni del raccomandato (figlio e nipote) d’arte per dimostrare tutto il suo valore. Lontano da Monza? Sul talento azzurro scuola Milan ha messo gli occhima non solo. Intanto è arrivata un’importanteda cui non poter scappare MILANO – Se ne parla troppo negli ultimi giorni e un motivo ci sarà. Anzi, anche più di uno. Il temaè più attuale che mai. E iniziamo dal primo motivo.è un calciatore italiano nato a Milano l’11 ottobre 2001. Ciò significa che proprio oggi compie 23 anni. Un’età che nel mondo del calcio spesso equivale al “dentro o fuori”. Il fatto che il neo 23ennesia dentro la Nazionale Italiana è il secondo motivo. La prima convocazione in panchina contro il Belgio non la scorderà certo. In attesa dell’esordio in campo (contro l’Israele lunedì 14 ottobre a Udine?).

