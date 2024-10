Ilgiorno.it - Crespiatica, operaio si ferisce al braccio mentre fa manutenzione a un macchinario

(Di venerdì 11 ottobre 2024)(Lodi), 11 ottobre 2024 – Sia unfaa une finisce in ospedale. Paura, nella prima mattinata dell'11 ottobre 2024, in una ditta diche opera nel settore degli adesivi industriali a base solvente e acqua, per l'industria calzaturiera, serigrafica, pelletteria, nautica. Il soccorso sanitario è stato attivato, insieme alle forze dell'ordine, per un infortunio. L'episodio ha interessato un lavoratore del 1997, residente ache, secondo la prima ricostruzione dell'accaduto, durante la pulizia edi un, ha riportato lesioni all'avamdestro. La causa dell'incidente sul lavoro è ancora da chiarire e al vaglio degli organi competenti.