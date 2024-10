Cittadella, ufficiale: esonerato Gorini. Il comunicato del club, la scelta sul successore (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovo cambio di panchina in Serie B: il Cittadella ha esonerato Gorini. La scelta dei veneti arriva solo poche ore dopo quella della Cremonese Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovo cambio di panchina in Serie B: ilha. Ladei veneti arriva solo poche ore dopo quella della Cremonese

Cittadella - si cambia! Mister Gorini esonerato dalla panchina granata - √Č proprio vero che non esistono pi√Ļ le certezze o le isole felici nel calcio. Il Cittadella, dopo giorni ricchi di riflessioni e confronti, ha deciso di percorrere per la prima volta dopo tantissimi anni la via maestra di tutte le altre squadre: il cambio di guida tecnica. Con un comunicato... (Padovaoggi.it)

Cittadella - benedetta sosta! Si spera nei recuperi di Negro - Tronchin e Tessiore. Cremonese - Stroppa esonerato - C'è da analizzare le ultime difficili settimane, culminate con la pesante sconfitta del Mapei Stadium, c'è. . . Sosta all'insegna delle riflessioni e della concentrazione in casa Cittadella. La ripresa del lavoro cominciata con un giorno d'anticipo rispetto ai programma, già lunedì, prosegue spedita. (Padovaoggi.it)