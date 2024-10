Lanazione.it - C’è un ristorante che decide di restituire la stella Michelin: ecco perché

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Lucca, 11 ottobre 2024 – C’è unche ha deciso di abbandonare la. Un riconoscimento ambito, che tanti locali in tutta Italia inseguono, viene in questo caso restituito al mittente. No grazie, preferiamo proporre una cucina di qualità ma informale. Questo dicono, annunciandolo anche con un post su Instagram, i titolari de “Il Giglio”,lucchese molto conosciuto. Con un buon seguito anche sui social network. Sono tre i soci del: Benedetto Rullo, Lorenzo Stefanini e Stefano Terigi. Insieme hanno preso la decisione, a maggio, dila. Qualcosa che è accaduto poche volte nella ristorazione. Ma la voglia di essere liberi, di proporre il servizio che loro avevano in mente al cliente ha prevalso su tutto. Senza dover per forza soddisfare certi tipi di standard.