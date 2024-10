Ilrestodelcarlino.it - Castellano:: "Vogliamo la prima vittoria"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La Banca Macerata Fisiomed si prepara al complicato impegno di domenica contro il Virtus Fano Volley, in programma alle 18. Per i ragazzi di coach Maurizio(foto) sarà l’occasione per misurarsi contro un’altra squadra neopromossa, ma che ha aggiunto un paio di pedine di livello per la categoria. "Ci stiamo preparando bene fisicamente e mentalmente alla sfida – dice il tecnico –, anche se fino a domenica mattina ci sono un paio di ragazzi in dubbio e vedremo chi potrà scendere in campo, con la consapevolezza di fare il massimo sforzo possibile per ottenere lain campionato". Macerata è reduce dalla sconfitta interna per 1-3 contro Pineto nellagiornata del campionato di A2 e vorrà sicuramente rifarsi a partire dal derby con Fano.