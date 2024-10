Caos mense scolastiche a Bari: il Tar sospende anche il secondo lotto dopo il ricorso di Ladisa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Tar Puglia ha disposto la sospensione del servizio di refezione scolastica per le scuole comunali che rientrano nel lotto 2 della città di Bari. La richiesta era stata avanzata dalla ditta Ladisa e segue un'analoga decisione del Tar regionale, qualche giorno fa, con la quale è stato sospeso il Baritoday.it - Caos mense scolastiche a Bari: il Tar sospende anche il secondo lotto dopo il ricorso di Ladisa Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Tar Puglia ha disposto la sospensione del servizio di refezione scolastica per le scuole comunali che rientrano nel2 della città di. La richiesta era stata avanzata dalla dittae segue un'analoga decisione del Tar regionale, qualche giorno fa, con la quale è stato sospeso il

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parte il nuovo cantiere del teatro Margherita a Bari : al via l'ultimo lotto dei lavori di restauro - E' partito in questi giorni il cantiere per l'ultimo lotto dei lavori. Il restauro del Teatro Margherita di Bari si completa. Le opere saranno realizzate dall'impresa ‘Edil Co’ di Matera, che, tra le 8 proposte pervenute, si è aggiudicata la gara di appalto bandita dal Segretariato Regionale del. . (Baritoday.it)