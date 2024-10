Campana, il PD: «Ghilardi mette la retro, vincono cittadini e opposizione» (Di venerdì 11 ottobre 2024) La cosiddetta “Campana” non si farà. È quanto ha dichiarato il sindaco Ghilardi a nome della maggioranza, sancendo la vittoria di tutti coloro, cittadini, associazioni e partiti di opposizione, che a quel progetto si erano opposti sin dall’inizio, e mettendo in minoranza il vice sindaco Berlino e Milanotoday.it - Campana, il PD: «Ghilardi mette la retro, vincono cittadini e opposizione» Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La cosiddetta “” non si farà. È quanto ha dichiarato il sindacoa nome della maggioranza, sancendo la vittoria di tutti coloro,, associazioni e partiti di, che a quel progetto si erano opposti sin dall’inizio, endo in minoranza il vice sindaco Berlino e

