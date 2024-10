Calenda sulla consulta: “Necessità accordo tra governo e opposizioni” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il leader di Azione scrive nella sua newsletter che Azione non voterà mai un nome designato esclusivamente dal governo per la Corte Costituzionale e descrive il comportamento di Meloni nel presentare Marini come qualcosa che va contro lo spirito della norma L'articolo Calenda sulla consulta: “Necessità accordo tra governo e opposizioni” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Calenda sulla consulta: “Necessità accordo tra governo e opposizioni” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il leader di Azione scrive nella sua newsletter che Azione non voterà mai un nome designato esclusivamente dalper la Corte Costituzionale e descrive il comportamento di Meloni nel presentare Marini come qualcosa che va contro lo spirito della norma L'articolo: “tra” proviene da Il Difforme.

Boschi (Italia viva) : “Drammatica la situazione del sostegno - il governo parla ma non agisce” - La deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi interviene sulla questione del sostegno scolastico, denunciando una situazione "drammatica" alla ripresa dell'anno scolastico. L'articolo Boschi (Italia viva): “Drammatica la situazione del sostegno, il governo parla ma non agisce” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Separazione delle carriere - primo via libera in commissione. Pd - M5s e Avs all’attacco del governo : “Vuole controllare la magistratura” - La funzione disciplinare nei confronti dei magistrati, invece, passa dal Csm a un nuovo organismo apposito, definito Alta corte disciplinare, composta in gran parte da membri scelti col sorteggio: saranno 15 giudici in totale, sei laici e nove togati. Dopo la stretta alle intercettazioni, ecco lo sdoppiamento dei ruoli in magistratura. (Ilfattoquotidiano.it)

Mo : Graziano - 'governo chieda cessazione attacchi a Unifil' - È estremamente grave che basi e personale delle Nazioni unite, impegnati in operazioni di peacekeeping, siano stati presi di mira, mettendo a rischio la vita dei nostri militari e compromettendo le operazioni di monitoraggio della pace". Roma, 10 ott. "Quanto accaduto -aggiunge- è inaccettabile e mina la stabilità nella regione, già profondamente provata dal conflitto. (Liberoquotidiano.it)