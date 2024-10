Calciomercato Milan – Ricci resta sempre nel mirino? Possibile che… (Di venerdì 11 ottobre 2024) Calciomercato Milan, Samuele Ricci resta nel mirino della dirigenza rossonera? Un retroscena sul centrocampista del Torino e non solo Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Ricci resta sempre nel mirino? Possibile che… Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), Samueleneldella dirigenza rossonera? Un retroscena sul centrocampista del Torino e non solo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Milan - tre giocatori a rischio addio a gennaio : ecco chi potrebbe partire nell’immediato - Il calciomercato Milan potrebbe vendere tre giocatori già a gennaio, finiti tutti sempre più a margine del progetto Fonseca Il calciomercato Milan è vicino ad una piccola rivoluzione in attacco. Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero tre calciatori sempre più lontani da Milanello per motivi di gerarchie e scarso minutaglia. (Calcionews24.com)

Calciomercato Milan - Tuttosport : Juventus e Torino vogliono Luka Jovic. È derby - Ecco che quindi già a gennaio potrebbe salutare Milanello. Ecco chi è Dall’inizio della stagione, infatti, l’attaccante serbo ha collezionato solamente tre presenze in campionato, per un totale di 78 minuti disputati. È derby LEGGI ANCHE Calciomercato Milan, non solo Noa Lang: piace anche un esterno della Premier League. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - non solo Noa Lang : piace anche un esterno della Premier League. Ecco chi è - La trattativa di Moncada Al momento, Sarr ha collezionato 7 presenze in campionato, ma solamente nella sfida contro il Liverpool è partito dall’inizio. In carriera, il giocatore in questione ha vestito le maglie di diverse squadre di soli due campionati: la Ligue 1 con Metz, Rennes e Olympique Marsiglia e la Premier League con Watford e appunto Crystal Palace. (Dailymilan.it)