Boxe | Artur Beterbiev e Dmitry Bivol sul ring per il titolo mondiale dei mediomassimi unificato

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sarà, quello di domani, un nuovo capitolo d’interesse notevole per quanto riguarda il pugilato. Uno trasarà il campionedei pesi, in quella che sarebbe una sfida tutta interna alla Russia se non fosse chevive in Canada da anni e del Paese nordamericano ha preso anche il passaporto. Sono già state di fuoco le dichiarazioni di entrambi appena arrivati a Riyadh (o Riad, che dir si voglia)., il campione in carica di WBF, IBF e WBO che dal 2017 pian piano aggiunge sigle al proprio bottino personale, si è espresso così alla stampa (in genere via DAZN): “Ogni pugile vorrebbe una chance come questa, ne sono davvero felice. Il mio ginocchio non mi dà problemi e cerco di essere ottimista sul mio stato fisico, quindi sono pronto.