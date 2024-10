Boscotrecase: Piccolo di un anno ha una crisi, la madre chiede aiuto. Intervengono i Carabinieri (Di venerdì 11 ottobre 2024) Boscotrecase. Il Piccolo sin dalla nascita soffre di problemi cardiaci. I Carabinieri prendono madre e figlio per una corsa in ospedale La gazzella della stazione di Trecase sta percorrendo le strade di Boscotrecase. La mattinata è tranquilla e sono quasi le 12. A un certo punto, da via Promiscua, l’urlo che chiede aiuto. Le grida sono di una madre. La donna ha tra le braccia suo figlio, da due giorni ha compiuto un anno. Il piccino soffre dalla nascita di problemi cardiaci e sta avendo una crisi. Il 118 sta arrivando ma la donna non sa che fare, è senza auto. Non c’è tempo da perdere e i Carabinieri prendono madre e figlio per una corsa a sirene spiegate. Pochi minuti, chissà , forse provvidenziali, e la pattuglia con madre e figlio sono nel reparto di pediatria dell’ospedale di Castellammare di Stabia. Puntomagazine.it - Boscotrecase: Piccolo di un anno ha una crisi, la madre chiede aiuto. Intervengono i Carabinieri Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024). Ilsin dalla nascita soffre di problemi cardiaci. Iprendonoe figlio per una corsa in ospedale La gazzella della stazione di Trecase sta percorrendo le strade di. La mattinata è tranquilla e sono quasi le 12. A un certo punto, da via Promiscua, l’urlo che. Le grida sono di una. La donna ha tra le braccia suo figlio, da due giorni ha compiuto un. Il piccino soffre dalla nascita di problemi cardiaci e sta avendo una. Il 118 sta arrivando ma la donna non sa che fare, è senza auto. Non c’è tempo da perdere e iprendonoe figlio per una corsa a sirene spiegate. Pochi minuti, chissà , forse provvidenziali, e la pattuglia cone figlio sono nel reparto di pediatria dell’ospedale di Castellammare di Stabia.

