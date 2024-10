Ilrestodelcarlino.it - Bcc, tempo di bilanci: "Vicini alle comunità"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel settore bancario èdi un primoo per il sistema del Credito Cooperativo che dopo la riforma del 2016 ha modificato i suoi assetti, rinnovando l’obiettivo di vicinanzaterritoriali e, successivamente, con i Gruppi bancari cooperativi sorti all’inizio del 2019 (in Regione sono presenti Cassa Centrale Banca e Iccrea Banca), ha dato una ulteriore svolta. La Federazione Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna ha deciso di dedicare il convegno annuale proprio ad un’analisi del percorso effettuato fino adesso. "Il valore della prossimità. Il Credito Cooperativo a cinque anni dalla costituzione dei Gruppi bancari cooperativi.e prospettive", è infatti il titolo dell’evento in programma domani a partire d10, nel salone del Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico.