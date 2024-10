Basket: riscatto Olimpia Milano, rimonta vincente nell’ultimo quarto su Parigi in Eurolega (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prima vittoria stagionale in Eurolega per l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. La squadra allenata da Ettore Messina supera con il punteggio di 79-74 il Paris Basketball dopo una bella rimonta nell’ultimo quarto. A concretizzarla Shavon Shields con 21 punti e un gran finale di gara; 15 per Nikola Mirotic e 13 per Zach LeDay. Ai Parigini di Tiago Splitter non bastano i 12 di Collin Malcolm. Si inizia molto lentamente perché l’instant replay fa le bizze, poi il ritmo della serata ritorna normale. E l’equilibrio è totale nelle fasi iniziali, con le due squadre che tendono a rispondersi colpo su colpo. Mirotic inizia a riscaldarsi dall’arco, arriva anche il +5 di Ricci con buona circolazione, ma è il numero 33 il grande protagonista con 10 punti nel quarto. I Parigini, però, rientrano con Hifi e Shorts: 20-18 dopo 10?. Oasport.it - Basket: riscatto Olimpia Milano, rimonta vincente nell’ultimo quarto su Parigi in Eurolega Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prima vittoria stagionale inper l’EA7 Emporio Armani. La squadra allenata da Ettore Messina supera con il punteggio di 79-74 il Parisball dopo una bella. A concretizzarla Shavon Shields con 21 punti e un gran finale di gara; 15 per Nikola Mirotic e 13 per Zach LeDay. Aini di Tiago Splitter non bastano i 12 di Collin Malcolm. Si inizia molto lentamente perché l’instant replay fa le bizze, poi il ritmo della serata ritorna normale. E l’equilibrio è totale nelle fasi iniziali, con le due squadre che tendono a rispondersi colpo su colpo. Mirotic inizia a riscaldarsi dall’arco, arriva anche il +5 di Ricci con buona circolazione, ma è il numero 33 il grande protagonista con 10 punti nel. Ini, però, rientrano con Hifi e Shorts: 20-18 dopo 10?.

