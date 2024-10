361magazine.com - “Banda Minima Garantita”: il concerto evento alla Locanda Blues di Roma

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “” esce il libro che celebra vent’anni di musica e amicizia. Sabato 12 ottobre 2024 presso ladiunimperdibile! Esce il libro della band “”, edito da Edizioni Jolly Roger, che celebra vent’anni di musica e amicizia. Quest’opera non è solo un racconto di aneddoti e momenti chiave delle performance del gruppo, ma anche una riflessione intensa su cosa significa realmente fare musica insieme. Attraverso le pagine, i lettori possono scoprire come la passione per la musica possa trasformare semplici colleghi di lavoro in compagni di un viaggio straordinario, superando la semplice esecuzione musicale per approdare a una vera condivisione di vita Il libro è arricchito dall’introduzione di Lisa Di Giovanni, giornalista e scrittrice, che imposta un tono riflessivo e coinvolgente per l’intera narrazione.