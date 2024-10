Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE: LA SFIDA SI INFIAMMA CON L’ARRIVO DELLE PRIME ELIMINAZIONI

Leggi tutta la notizia su Bubinoblog

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tornano ad accendersi i riflettori sulla pista dicon le, in onda sabato 12 ottobre alle 20.35 su Rai1, con la conduzione di Milly Carlucci. Ballerini per una notte della terza puntata saranno Fabio Caressa e la moglie Benedetta Parodi. Benedetta Parodi ballerà una samba sulle note del brano “La partita di pallone” di Rita Pavone accompagnata dal ballerino Samuel Santarelli. Fabio Caressa ballerà una samba sulle note della canzone “Il baccalà” di Nino Ferrer, insieme alla ballerina Maria Ermachkova. Infine saranno protagonisti insieme di un tango sulle note di “Un amore così grande”. Nuovamente tredici le esibizioni della serata, perchè al momento nessuna coppia è stata eliminata, ma in vetta alla classifica si sono posizionate le coppie formate da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e quella di Nina Zilli e Pasquale La Rocca.