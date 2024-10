Attacchi Israele a Unifil in Libano, condanna di Francia-Italia-Spagna: “Grave violazione” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – "In qualità di nazioni che da lungo tempo contribuiscono all'Unifil e partner di Libano e Israele, noi, leader L'articolo Attacchi Israele a Unifil in Libano, condanna di Francia-Italia-Spagna: “Grave violazione” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Attacchi Israele a Unifil in Libano, condanna di Francia-Italia-Spagna: “Grave violazione” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – "In qualità di nazioni che da lungo tempo contribuiscono all'e partner di, noi, leader L'articoloindi: “” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Attacchi Israele a Unifil in Libano - condanna di Francia-Italia-Spagna : “Grave violazione” - Nota congiunta di Macron, Meloni e Sanchez. La premier: "Non sono accettabili". Il presidente francese: "Stop esportazioni armi usate a Gaza e Libano unica leva per fine conflitti" "In qualità di nazioni che da lungo tempo contribuiscono all'Unifil e partner di Libano e Israele, noi, leader di Francia, Italia e Spagna, condanniamo il recente attacco […]. (Sbircialanotizia.it)