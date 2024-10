Ascoli, il centrocampista Varone: "Non vedo l’ora che arrivi domenica" (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Ascoli guidato da Mimmo Di Carlo è già tutto focalizzato sul prossimo incontro in programma contro la Ternana (domenica con avvio alle 20.45). Quello in terra umbra sarà uno snodo fondamentale che consentirà di misurarsi con una delle pretendenti alla promozione diretta. L’obiettivo resta indubbiamente quello di riuscire a cambiare subito marcia. Il ko interno per 2-1 col Pescara è ormai alle spalle e per iniziare a risalire la classifica stavolta il Picchio dovrà fare punti in trasferta. A maggior ragione dopo le ultime tre recenti sconfitte consecutive tra le mura amiche. Trend che al Del Duca non si verificava dall’amaro 2013. A parlare del momento che sta vivendo la squadra è stato il centrocampista Ivan Varone. Sport.quotidiano.net - Ascoli, il centrocampista Varone: "Non vedo l’ora che arrivi domenica" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’guidato da Mimmo Di Carlo è già tutto focalizzato sul prossimo incontro in programma contro la Ternana (con avvio alle 20.45). Quello in terra umbra sarà uno snodo fondamentale che consentirà di misurarsi con una delle pretendenti alla promozione diretta. L’obiettivo resta indubbiamente quello di riuscire a cambiare subito marcia. Il ko interno per 2-1 col Pescara è ormai alle spalle e per iniziare a risalire la classifica stavolta il Picchio dovrà fare punti in trasferta. A maggior ragione dopo le ultime tre recenti sconfitte consecutive tra le mura amiche. Trend che al Del Duca non si verificava dall’amaro 2013. A parlare del momento che sta vivendo la squadra è stato ilIvan

