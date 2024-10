Acireale addio a Don Salvatore La Spina | comunità in lutto

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) I funerali si terranno sabato 12 ottobre, alle ore 9 e 30, nella cattedrale diCon grande dolore la diocesi diannuncia la scomparsa di DonLa, all’età di 86 anni. Nato a Fiumefreddo di Sicilia il 24 maggio 1938, è stato ordinato presbitero il 18 marzo 1961. Ha dedicato la sua vita al servizio di Dio e della, distinguendosi per la sua umiltà e dedizione. Dopo aver speso la prima parte del suo ministero nell’Oratorio di San Filippo Neri di, si è inserito pienamente nel presbiterio diocesano e ha servito con zelo, cultura e carità pastorale la parrocchia di Stazzo e poi quella di Puntalazzo. Per 19 anni ha guidato laparrocchiale di S. Giovanni Montebello e anche in quest’ultimo periodo non ha fatto mancare la sua paterna cura pastorale.