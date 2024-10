Accadde oggi: 11 ottobre, John Lennon pubblica ‘Imagine’ (Di venerdì 11 ottobre 2024) Imagine è un capolavoro assoluto, senza fine e senza tempo, la canzone per eccellenza di pace e amore. Era l’11 ottobre 1971 quando fu pubblicata da John Lennon in qualità di solista. “Immagina non ci siano nazioni .. niente per cui uccidere Continua L'articolo Accadde oggi: 11 ottobre, John Lennon pubblica ‘Imagine’ proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Accadde oggi: 11 ottobre, John Lennon pubblica ‘Imagine’ Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Imagine è un capolavoro assoluto, senza fine e senza tempo, la canzone per eccellenza di pace e amore. Era l’111971 quando futa dain qualità di solista. “Immagina non ci siano nazioni .. niente per cui uccidere Continua L'articolo: 11proviene da Fremondoweb.

