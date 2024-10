Victoria Beckham rivela: "Ecco perché non è mai piaciuta veramente Meghan Markle" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Che rapporto c'è oggi tra la famiglia dell’ex calciatore inglese David Beckham e e i duchi di Sussex? In molti da un anno se lo chiedono. Un tempo amici, oggi non potrebbero essere più lontani, sentenzia il Daily Mail citando una fonte vicina alla famiglia reale. Victoria e Meghan A Victoria Beckham "non è mai piaciuta ve Milleunadonna.it - Victoria Beckham rivela: "Ecco perché non è mai piaciuta veramente Meghan Markle" Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Che rapporto c'è oggi tra la famiglia dell’ex calciatore inglese Davide e i duchi di Sussex? In molti da un anno se lo chiedono. Un tempo amici, oggi non potrebbero essere più lontani, sentenzia il Daily Mail citando una fonte vicina alla famiglia reale."non è maive

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Posh di Victoria Beckham: scopri il brand - Posh, il brand di Victoria Beckham. Scopri di più sull'imprenditrice, ex cantante delle Spice Girls e 4 prodotti beauty del brand. (eroicafenice.com)

Safilo, presto nuove acquisizioni: la conferma dell’a.d. Angelo Trocchia - il Ceo di Safilo, Angelo Trocchia, racconta in questa intervista come il Gruppo dell’occhialeria si evoluto per rispondere alle sfide del futuro. (businesspeople.it)

“A Victoria Beckham non è mai piaciuta veramente Meghan Markle, la trova un po’ troppo ambiziosa e calcolatrice”: le rivelazioni dell’insider - Dimenticate le strette di mano e i sorrisi di circostanza: tra Victoria Beckham e Meghan Markle tira una brutta aria. A svelarlo è il Daily Mail, che dipinge un quadro di gelo siderale tra le due ... (ilfattoquotidiano.it)